BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÜCRETSİZ ÇEKİCİ HİZMETİ DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, konforlu bir ulaşım sağlamak, araç arızası ya da kazalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla 2 yıl önce başlattığı ücretsiz çekici hizmetine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkent 153'ü arayarak ücretsiz çekici hizmetinden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara hafta içi 07. 00-09. 30 saatleri arasında çekici hizmeti sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlayarak Başkent'te trafik akışını kolaylaştırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 2 yıldır ücretsiz çekici hizmetini sürdürüyor.

HAFTA İÇİ 07. 00-09. 30 ARASI ARAÇ KAZASI YA DA ARAÇ ARIZASINDA ÇEKİCİ HİZMETİ İMKANI

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, hafta içi her gün 07. 00-09. 30 saatleri arasında 'Başkent 153'e gelen ihbarlar doğrultusunda aracın arıza ya da kaza yaptığı noktaya giderek ücretsiz çekici hizmeti sağlıyor.

Kazanın meydana geldiği veya aracın arızalandığı alanda trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve uzun süreli beklemelerin önüne geçmek için bu hizmeti başlatan Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini gözeterek araç sahibiyle birlikte araçları sanayiye kadar götürüyor.

"SÜRÜCÜLERE HIZIR GİBİ YETİŞİYORSUNUZ"

Vatandaşların mağdur olmamaları için ihtiyaç duydukları anda hızlı şekilde yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Çekici Şoförü Mustafa Günday, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız ücretsiz çekici hizmetimiz hafta içi 07. 00-09. 30 saatleri arasında devam ediyor" dedi.

Bu hizmetten yararlanan sürücüler kadar yeni duyan sürücüler de memnuniyetlerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Kadir Büyükpınar: "Mükemmel güzellikte bir hizmet bu. Yolda kalmış ne yapacağını bilemeyen insanlara hızır gibi yetişiyorsunuz. 10 numara 5 yıldız bir uygulama olmuş. Teşekkür ederim. "

-Erdal Aydın: "İlk defa böyle bir hizmet gördüm. Çok güzel bir uygulama. "

-Erdi Furkan: "Yolda sıkıntı çekenler için güzel bir uygulama olmuş. "

-Köksal Arabacı: "Çok güzel bir uygulama, teşekkürler. "

-Kaan Erdinçoğlu: "Mükemmel bir uygulama. Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz. "

-Süleyman Aydemir: "Yolda kalanlar için bulunmaz bir nimet. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet