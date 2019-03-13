Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Çalışmaları Dikkat Çekiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, verdiği meslek eğitim ve etüt kursları ile kanser tarama çalışmalarına desteğiyle dikkat çekiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak 2015'te faaliyetlerine başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının (GASMEK) vizyonu, bireyi üretken kılmak olarak belirlendi.

Toplumsal refahı arttırmak için her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere, hayat boyu öğrenmenin amaçları doğrultusunda ülkesini seven, bilimsel, akılcı düşünüp problemlerini çözme becerisi kazanan, enerjilerini ve yeteneklerini ortaya çıkaracak, öğrenme, iş ve yaşam becerileri kazandırmayı misyon edinen merkez, bugüne kadar meslek eğitim kursu grubunda 375 branşta, 151 bin 406, ilköğretim ve ortaöğretim eğitime destek kursları grubundaysa 35 bin 578 olmak üzere, toplamda 186 bin 984 kursiyere hizmet verdi, 302 kursiyere istihdam sağladı.

Sosyal sorunların değerlendirildiği ve ihtiyaçlar temelinde, şehrin sosyal risk haritasını oluşturup hizmetlerin yerinde, zamanında ve etkili sunulması, bu risklerin ortaya çıkmadan önlenmesi, mahallelere yönelik sosyo-ekonomik durum değerlendirmesi için gerekli birimlerle işbirliği içinde Sosyal Araştırma Merkezi (SARMER) kuruldu.

İl merkezindeki 196 mahalleden 24'ünde saha çalışması yapıldı. Bu kapsamda 44 bin 625 hanede 207 bin 531 kişiye ulaşıldı. İlin sosyal risk haritasının çıkarılması adına yapılan tüm çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, coğrafi bilgi sistemlerine aktarılarak adres verisi, sözel veriden konumsal veriye dönüştürüldü. Anket ve çalışma sonuçlarının Gaziantep il haritası üzerinde noktasal bazda görüntülenebilmesi sağlandı. Bu veriler ışığında tematik haritalar oluşturularak coğrafi bilgi sistemleri üzerinden tek bakışta şehir geneli üzerinde kadın sağlığı ve üreme konusunda tespit edilen sorunların il genelinden mahalle bazına dağılım ve yoğunluklarının görüntülenebilmesi sağlandı.

SARMER'e hane ziyaretleri sırasında gelen talepler ve Beyaz Masa'ya yapılan tüm genel başvuruların analizi neticesinde, ilde yapılan ücretsiz kanser tarama faaliyetlerinin mevcut talebi karşılayamaması ve kadınların mevcut merkezlere ulaşımı konusunda sıkıntı yaşadığı belirlendi. Bu kapsamda, yetersiz sayıda bulunan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) sayısını artırmak ve Mobil Mamografi Tarama Aracı temin etmek üzere ilgili kurumlarla işbirliğine gidildi. KETEM bünyesinde 15 Mayıs 2015-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu, 29 bin 660 meme sağlığı taraması, 24 bin 787 rahim ağzı kanseri ve 4 bin 157 gaitada gizli kan olmak üzere, 58 bin 604 tarama işlemi yapıldı.

Meme kanseri şüphesi tespit edilen bin 256 kişi, bir üst merkeze sevk edildi. Bu hastaların 81'inde meme kanseri tespit edildi, tedavi süreçleri başladı. Rahim ağzı kanseri şüphesi tespit edilen 588 kişi bir üst merkeze gönderildi. Bu hastaların 9'unda rahim ağzı kanseri tespit edildi. Kolon kanseri şüphesiyle de 123 kişi sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gaziantep, KETEM, tarama sayıları bakımından, sosyal belediyecilik alanında yapılan iyileştirme çalışmaları neticesinde Türkiye dördüncüsü oldu.

Kaynak: AA