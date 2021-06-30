Büyükşehir Belediyesinin KPSS desteği devam ediyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin KPSS desteği devam ediyor.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin KPSS desteği devam ediyor. KPSS'ye girecek olan Halk Kart sahiplerinin çocuklarının sınav ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Destekten yararlanmak için başvuran Halk Kartlıların hesaplarına KPSS başvuru ücreti tutarında bakiye yükleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bir konuda daha yanında oluyor. Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart sahibi dar gelirli vatandaşların çocuklarının bu yıl girecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) giriş ücreti tutarlarını Halk Kart hesaplarına yatırıyor. KPSS desteği için 7 Haziran'da başlayan başvurular 30 Temmuz'a kadar devam edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halk Kart sahibi vatandaşların 35 yaşını aşmamış çocuklarının KPSS giriş ücreti dekontları, kimlik fotokopileri ve sınav giriş belgeleri merkez veya 9 ilçede yer alan Halk Kart bürolarına teslim edilecek. Büyükşehir Belediyesi, incelemenin ardından başvurusunu uygun bulduğu vatandaşların Halk Kart hesaplarına, yatırdıkları sınav ücreti kadar bakiye yükleyecek. Vatandaşlar, anlaşmalı bakkal ve yerel marketlerden alışveriş yapabilecek.

"Başvurular 30 Temmuz'a kadar devam edecek"

Başkan Seçer, haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde Halk Kartlılara KPSS desteği verdiklerini hatırlatmıştı. Seçer, "Bu, yeni bir uygulamamız. Başvuru için KPSS giriş ücreti dekontu, kimlik fotokopileri ve sınav giriş belgesi, merkez ve ilçelerde yer alan Halk Kart bürolarına teslim edilmesi durumunda gerekli incelemelerin ardından Halk Kart hesaplarına bu para yatırılacak. Başvurular 7 Haziran'da başladı. Süreyi başlattık. 30 Temmuz'a kadar da devam edecek" demişti.

"Amacımız sınava giren gençlere ve ailelerine bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, gençlerin yıllar boyu aldıkları eğitimin birikimiyle ağustos ayında yapılacak KPSS'ye gireceklerini ve onlara destek olmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sınav ücretlerine baktığımız zaman bir miktar yüksek gibi görünüyor. Gençlerimizin bu noktada da zorlandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Hak Kart kullanıcılarımızın çocuklarına, tekrar Hak Kart hesaplarına yüklemek kaydıyla bu sınav ücretlerini kendi hesaplarına yatırmak istiyoruz. Amacımız, bu sınavlara giren gençlere ve ailelerine bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek. Başvurular hem merkezdeki hem 9 ilçedeki Halk Kart başvuru merkezlerine yapılıyor. Gençlerimiz ilgili banka dekontlarını, kimlik fotokopilerini ve sınav giriş kartlarını getirdikleri takdirde başvuruları alınacak ve 30 Temmuz sonrasında da ilgili hesaplarına yüklemeler yapılacak. Halk Kartlarına yüklenen bu tutarlarla kendi kişisel ve ailevi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alışverişlerinde kullanabilecekler." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı