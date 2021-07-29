Büyükşehir Belediyesinin fidan dikiminde kullandığı susuz bitki yetiştirme aparatı başarı sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesinin fidan dikiminde kullandığı susuz bitki yetiştirme aparatı başarı sağlandı

Büyükşehir Belediyesinin fidan dikiminde kullandığı susuz bitki yetiştirme aparatı başarı sağlandı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fidan dikim çalışmalarında kullandıkları susuz bitki yetiştirme aparatından yüzde 85 başarı elde ettiklerini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fidan dikim çalışmalarında kullandıkları susuz bitki yetiştirme aparatından yüzde 85 başarı elde ettiklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fidanlara su ihtiyaçlarını toprak altında bulunan mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamayı öğreten ve bitki destek ünitesi olan susuz bitki yetiştirme aparatı, şehrin kurak ya da yarı kurak alanlarında uygulamaya konuldu.

2020 yılında Derevenk viyadüğü yamaçlarına dikilen fidanlar, susuz bitki yetiştirme aparatına ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir döngü ile başlatılması sayesinde o günden bugüne herhangi bir sulama yapmadan büyüdü.

Bu sistem ile dikim yapılan bin sedir ağacının 2021 yılı yazında yapılan kontrollerde yüzde 85 başarı ile tuttuğu görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceği için susuz bitki yetiştirme uygulaması ile yapılan ağaçlandırmaların başarıyla devam ettiğini belirtti.

Bu çalışma ile ağaç dikiminde bir sefer su dolumu sonrası bir daha su ihtiyacı olmadan ağacın yetiştiğini aktaran Büyükkılıç, "Kayseri ağaçlandırma bölgelerimizde sulama gerektirmeden ağaç yetiştirme olanağı sağlayan sulama ekipmanı ile ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir çevrim oluşturuluyor ve gece gündüz hazne içi sıcaklık farklarından oluşan yoğuşmadan su sağlanıyor. Ağaç dikiminde 1 sefer dolum yapıldıktan sonra bir daha su ihtiyacı olmadan ağaç yetişmesi sağlanıyor. Bu ürün doğada kendiliğinden yetişen ormanların oluşum şeklini taklit ederek bitkilerin toprak altında bulunan mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamasını sağlayan destek ünitesidir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin fidan dikiminde kullandığı susuz bitki yetiştirme aparatı başarı sağlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Abdurrahman Bulut
Magazin Ece Erken Seda Sayan Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Diego Ali Koç Mete Gazoz Hakan Reçber Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Belediyesinin fidan dikiminde kullandığı susuz bitki yetiştirme aparatı başarı sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 13:22:36. #1.15#

title