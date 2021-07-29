Büyükşehir Belediyesinin fidan dikiminde kullandığı susuz bitki yetiştirme aparatı başarı sağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fidan dikim çalışmalarında kullandıkları susuz bitki yetiştirme aparatından yüzde 85 başarı elde ettiklerini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fidan dikim çalışmalarında kullandıkları susuz bitki yetiştirme aparatından yüzde 85 başarı elde ettiklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fidanlara su ihtiyaçlarını toprak altında bulunan mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamayı öğreten ve bitki destek ünitesi olan susuz bitki yetiştirme aparatı, şehrin kurak ya da yarı kurak alanlarında uygulamaya konuldu.

2020 yılında Derevenk viyadüğü yamaçlarına dikilen fidanlar, susuz bitki yetiştirme aparatına ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir döngü ile başlatılması sayesinde o günden bugüne herhangi bir sulama yapmadan büyüdü.

Bu sistem ile dikim yapılan bin sedir ağacının 2021 yılı yazında yapılan kontrollerde yüzde 85 başarı ile tuttuğu görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceği için susuz bitki yetiştirme uygulaması ile yapılan ağaçlandırmaların başarıyla devam ettiğini belirtti.

Bu çalışma ile ağaç dikiminde bir sefer su dolumu sonrası bir daha su ihtiyacı olmadan ağacın yetiştiğini aktaran Büyükkılıç, "Kayseri ağaçlandırma bölgelerimizde sulama gerektirmeden ağaç yetiştirme olanağı sağlayan sulama ekipmanı ile ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir çevrim oluşturuluyor ve gece gündüz hazne içi sıcaklık farklarından oluşan yoğuşmadan su sağlanıyor. Ağaç dikiminde 1 sefer dolum yapıldıktan sonra bir daha su ihtiyacı olmadan ağaç yetişmesi sağlanıyor. Bu ürün doğada kendiliğinden yetişen ormanların oluşum şeklini taklit ederek bitkilerin toprak altında bulunan mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamasını sağlayan destek ünitesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin