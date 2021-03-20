Büyükşehir Belediyesinin Conline çalıştayları sürüyor
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Büyükşehir Belediyesinin Conline çalıştayları sürüyor

20.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:48
Büyükşehir Belediyesinin Conline çalıştayları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde MAtchUP projesi kapsamında "Yerel Yönetimlerde Engellilik ve Erişilebilirlik Kavramları Üzerine Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı" çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde MAtchUP projesi kapsamında "Yerel Yönetimlerde Engellilik ve Erişilebilirlik Kavramları Üzerine Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı" çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla Büyükşehir Belediyeleri, MAtchUP Şehirler Ağı Katılımcı Belediyeler, Antalya İlçe Belediyeleri, akademisyenler ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun katılımıyla "Yerel Yönetimlerde Engellilik ve Erişilebilirlik Kavramları Üzerine Sürdürülebilir Çözümler Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda, engelli bireylerin kentsel mekanda ya da sanal ortamda, kentsel hizmetlere ve uygulamalara erişilebilirliğinin sağlanması ve artırılması için neler yapılması gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Tüm bu alanlarda engelleri ortadan kaldırmak için, düzenlenen çalıştayda ortaya konan görüşlerin yapılacak çalışmalarda yol gösterici olması bekleniyor.

Çalıştayda; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve Proje Şube Müdür Vekili Güliz Yaman, hazırlıklarına başlanan "Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planı"nda yer alacak "Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri" ile kentte herkes için erişilebilir, emniyetli, güvenli ulaşım türlerinin arttırılması ve kent halkının yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin planlanlandığını anlattı.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise, "Engelli Erişilebilirlik Çözümleri" için tüm yerel yönetimlerle işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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