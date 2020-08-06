Büyükşehir Belediyesinin çevreci çalışmaları sürüyor
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Büyükşehir Belediyesinin çevreci çalışmaları sürüyor

Çevre Eğitim Birimini kuran ilk belediye olma hassasiyetini gösteren ve bu konudaki hizmetlerini ödülle taçlandıran Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi içerisinde kurulacak "Sıfırdan Başlayalım Çevre Eğitim Merkezi" için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin çevreci çalışmaları sürüyor
06.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:15

Çevre Eğitim Birimini kuran ilk belediye olma hassasiyetini gösteren ve bu konudaki hizmetlerini ödülle taçlandıran Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi içerisinde kurulacak "Sıfırdan Başlayalım Çevre Eğitim Merkezi" için çalışmalar sürüyor.

Çevreyi korumanın en etkili ve kalıcı yönteminin çevre eğitimi ve bilinçlendirme ile mümkün olduğu gerçeğinden hareketle yola çıkan ve çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre bilinci yüksek bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak için çevre eğitim merkezlerinin sayısını çoğaltıyor. Karaalioğlu Parkı'nda yer alan Müzeler Kompleksi içerisinde kurulacak ve 430 metrekare kapalı, bin 620 metrekare açık alana sahip olacak "Sıfırdan Başlayalım Çevre Eğitim Merkezi" her yaş grubuna uygun aktivite ve yöntemlerle çevre bilincinin kazandırılmasını hedefliyor.

"Sıfır atık atölyesi"

Merkezde yer alması planlanan Sıfır Atık Atölyesi'nde okullardan gelecek öğrencilere, çocuklara, ev hanımlarına, yerli veya yabancı turistlere yönelik olarak atıklardan günlük hayatta kullanılabilecek malzemelerin üretilmesi, atıktan sanata atölyesinde geri dönüştürülebilir atıklardan heykel, aksesuar, dekorasyon malzemeleri, maket yapımı atölyesi yer alacak.

Atölyede ayrıca kentin park ve açık alanlarında sergilenebilecek aksesuarlar ile kedi, köpek, kuş evi yapımının öğretilmesi hedefleniyor. Atık oyun atölyesinde ise hem çocukların hem de yetişkinlerin eğlenip öğrenebileceği atıktan oyuncak yapımı, çevre eğitimi ile ilgili puzzle, boyama kitapları, hafıza oyun kartlarının yapımı öğretilecek. Modern müze tasarımı esas alınarak tasarlanacak sergi alanına ise atölye ürünleri yerleştirilecek, sergiler çeşitli görseller, dijital ekranlar, eğitici oyunlar ile desteklenecek.

"Yetişkinler için açık atölye"

Daha çok yetişkinlere yönelik planlanan Açık Atölye'de ise tohum üzerine interaktif eğitimler, balkon çiçeklendirme, bahçe dikimi öğretilecek. Atölyede aynı zamanda Antalya'ya özgü yemek-reçel yapımı, doğada çadır kurma, bilinçli amatör balıkçılık, doğal bitkisel yağlarla parfüm yapma, su kabağından süs ve kabak kemane üretimi, karbon ayak izi hesaplama gibi günlük hayatta da yardımcı olacak çalışmalar yapılacak.

"Uzman kişilerden eğitim"

Çevre Eğitim Merkezi'nde konusunda görevlendirilecek uzman eğitmenler, kurum ve kuruluşlar ile STK'lardan gelecek temsilcisi, akademisyen, çevre gönüllüsü, öğretmen, sanatçı gibi uzman kişilerin eğitim vermesi ve eğitimlerin beklentilere göre çeşitlendirilmesi sağlanacak. Merkezde ayrıca ekolojik bahçe uygulamaları, atık getirme evi, enerji bankları, güneş enerjili engelli araç şarj alanı, akıllı dönüşüm kutusu gibi dış mekan uygulamaları, yağmur suyu geri kazanım sistemleri, çatı üstü güneş enerji sistemi uygulamaları, geri dönüşüm parkı, atık market yer alacak.

"Türkiye'de ilk örnek"

Sıfırdan Başlayalım Çevre Eğitim Merkezi; binada oluşacak tüm atıkların sıfır atık prensibine göre yönetilecek olması, güneş panelleri, gri su ve yağmur suyunun tekrar kullanımı, yerleşkede teorik ve uygulamalı eğitimlerin interaktif verilmesi, basılı, işitsel ve görsel teknolojik materyallerin kullanılması, ortaya çıkarılacak ürünlerin ve örnek uygulamaların sergileneceği müze niteliği taşıması nedeniyle Türkiye'de ilk örnek olma özelliğine sahip olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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