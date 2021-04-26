Büyükşehir Belediyesinin aldığı otobüslerden 30'u Mersin'e geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesinin aldığı otobüslerden 30'u Mersin'e geldi

Büyükşehir Belediyesinin aldığı otobüslerden 30'u Mersin'e geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma filosunu güçlendirmek, vatandaşların hızlı, ekonomik ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla satın aldığı CNG'li çevre dostu otobüslerin 30'unun geldiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma filosunu güçlendirmek, vatandaşların hızlı, ekonomik ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla satın aldığı CNG'li çevre dostu otobüslerin 30'unun geldiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in nisan ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde "İlk parti 22 Nisan'da geliyor" diyerek müjdesini verdiği otobüsler Mersin'e geldi. Çevre dostu, doğalgazlı otobüslerin ilk partisi olan 30 tanesi, Mersinli vatandaşların ulaşımı rahatlatmak için toplu taşıma filosunda yerini aldı. Otobüsler kısa sürede vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

İhalesi 2020 yılının ekim ayında sonuçlanmıştı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi 2020 yılının temmuz ayında yapılan ve ekim ayında sonuçlanan alımlar kapsamında en uygun teklifi sunarak ihaleyi kazanan firmanın yetkilileri, otobüslerin en geç 7 ay içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesine teslim edileceğini ifade etmişti. Otobüslerin ilk partisi 6 ay içerisinde Mersin'e ulaştı.

Alınacak otobüs sayısı 87'ye çıkarıldı

Mersin trafiğini ve ulaşımını rahatlatacaklarını her fırsatta dile getiren Başkan Seçer, söz konusu otobüs alımlarıyla ilgili inisiyatif kullandı ve iş artışına giderek alınacak 73 otobüsün sayısını 87'ye çıkardı. Bir süre önce katıldığı bir programda otobüsleri oldukça uygun bir fiyata aldıklarını ifade eden Seçer, otobüslerin 22 Nisan'da geleceğinin müjdesini vermişti. Başkan Seçer süreci, "73 CNG otobüs almıştık. Biz bunları çok uygun şartlarda aldık. Daha önce ihale bitmişti ben kendi yetkimi kullandım, 'pandemiye giriyoruz, bir duralım' dedim, iptal ettim. Birkaç ay sonra yine çıktık. Çok uygun fiyata aldık. Şu anda yüzde 25-30, belki yüzde 40 daha pahalı. Çok yükseldi fiyatlar. Bu alışveriş karlı oldu. Biz 10 körüklü, 63 normal almıştık. Yasal yetkimi kullandım, iş artışı yaptık yüzde 20'lik ve otobüs sayımızı 12 körüklü, 75 standarda çıkardık. Toplam 87 otobüs geliyor" cümleleriyle anlatmıştı. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesinin aldığı otobüslerden 30'u Mersin'e geldi
Büyükşehir Belediyesinin aldığı otobüslerden 30'u Mersin'e geldi
Büyükşehir Belediyesinin aldığı otobüslerden 30'u Mersin'e geldi
Büyükşehir Belediyesinin aldığı otobüslerden 30'u Mersin'e geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Fatih Terim Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesinin aldığı otobüslerden 30'u Mersin'e geldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 11:56:50. #1.16#

title