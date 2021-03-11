Büyükşehir Belediyesinden yerel sanatçılara destek

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler sürüyor. Özgecan Aslan Barış Meydanında gerçekleştirilen etkinliklerde, kadın üreticiler stantlarda ürünlerini satarken, yerel sanatçılar da müzik keyfi yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel olarak kurulan üretici kadın stantlarında el emeği, göz nuru ürünler satışa sunulmaya devam ederken, müzik, spor, dans gibi etkinlikler de alanda tüm gün boyunca sürüyor.

Büyükşehir, pandemi nedeniyle sahne alamayan 53 yerel sanatçıya destek oluyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin öncülüğünde Özgecan Aslan Barış Meydanında yapılan kutlama devam ediyor. Meydanda kurulan sahnede dinletiler, danslar, fotoğraf gösterimi ve DJ performansları tüm coşkusuyla sürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin koordinesinde düzenlenen konserler kapsamında 14 grup konseri ve 2 akustik konser olmak üzere toplam 53 yerel sanatçıya destek veriliyor. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da programda yerini aldı.

Pandemi nedeniyle bir yıla yakın süredir sahne alamayan ve şarkılarını dinleyicilerine ulaştıramayan sanatçılara Büyükşehir Belediyesi bu zorlu günlerinde destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında 8 Mart'ta Almin Okyanus Hallaç ile Yaren Gözcü şarkılarını seslendirirken; 9 Mart'ta Polen Kulkara, Tuncay Kes; 10 Mart' ta da Naciye Çakmak, Pale Burcu, Cumali İnce Saz Grubu ve Cem Otsekin sahne aldı. 11 Mart'ta Abdullah Poyraz Kahraman, İlker Zorer, Family Grup, Bozuk Akorlar, 12 Mart'ta ise Nemli Tel Grubu, Grup Esenler ve Grup Kako parçalarını Mersinliler için seslendiriyor.

"Sahnede olmanın aşkını özlüyorsunuz"

Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerinde sahneye çıkan müzisyen Naciye Çakmak, bir kadın olarak sahnede olmanın verdiği mutluluğu dile getirerek, "Bu etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi bizi halkla, dinleyicilerle tekrar buluşturdu. Evdeki birikmiş enerjilerimizi en azından az da olsa yansıtıp atabildik sahnede. O yüzden çok mutluyum. Belediyemizin müzisyenlerine böyle sahip çıkması beni çok mutlu etti. Sahneyi ve dinleyicilerimizi çok özlemişiz. Alkışları, o sahnede olmanın aşkını özlüyorsunuz açıkçası. Dinleyicilerden de aynı enerjiyi kesinlikle aldım. İnşallah daha nice etkinliklerimiz olur" dedi.

"Bize nefes aldığımızı hissettiriyorlar çünkü sanatla nefes alıyoruz"

Yaklaşık 15 yıldır Mersin'de sahne aldığını ve müzisyenlik yaptığını ifade eden Melda Bahçıvan da 11 aydır işlerini yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Bahçıvan, "Pandemi tüm dünyayı çok kötü etkiledi. Hem maddi hem manevi olarak sanattan yoksun kaldık. Müzik yapmayı özlüyoruz. Gerçekten zor bir dönem bizim için şu anda. Uzun dönemdir biz bir umutsuzluk içerisindeydik ama gerçekten hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde kadın sanatçılar olarak buradayız hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bize gerçekten umut vaat ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Unutulmadığımızı hissediyoruz. Bize nefes aldığımızı hissettiriyorlar, çünkü biz gerçekten sanatla nefes alıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kadın üreticiler ürünlerini ekonomik değere dönüştürmeye devam ediyor

Öte yandan, etkinlik kapsamında 4 merkez ilçe başta olmak üzere Silifke, Erdemli, Gülnar, Mut ve Tarsus'tan kadın üreticiler stant açtı. 5 gün sürecek stant etkinliğinde toplam 826 kadın üretici ürünlerini sergiliyor. Etkinlik alanına kurulan melek kanatları, çiçeklerle süslenmiş kalp ve salıncak şeklinde hatıra köşelerinde de kadınlar ve çocuklar fotoğraf çektiriyor.

"Belediyemizin bizi halkla buluşturması müşteri potansiyelimizi oldukça genişletiyor"

23 yıldır arıcılık yaptığını ve bu işe emek verdiğini ifade eden İlknur Çakmak, "Burada emeklerimizi sergilemeye geldik. Mersinliler bizi tanısın istedik, kadın dayanışması içinde olmak istedik. Ben gezginci arıcıyım. Kışın Mersin'de yaşıyorum, yazın Sivas'tayım. Dolayısıyla ürünlerimin satışını da burada yapıyorum. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek, kendimi tanıtabilmek için güzel bir fırsat. Mersin'de satışımı yapıyorum ama bana ulaşabilen çok az insan var. Belediyemizin bu şekilde bizi halkla buluşturması müşteri potansiyelimizi oldukça genişletiyor. O konuda memnunuz, mutluyuz" dedi.

Gülper Vural ise işten ayrıldığını ve evde saksı ile mum yaptığını anlatarak, Büyükşehir'in etkinliğinde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Vural, "Güzel satışlar yapıyorum. Bu destek çok iyi kazançlar sağlıyor. Kadınlar için çok büyük bir girişim oldu" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı