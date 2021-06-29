Vasfiye Teyze Doğum Gününü Hayatında İlk Kez Büyükşehir'le Kutladı

browser hatası supports HTML5 videoAkdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ikamet eden ve yalnız yaşayan Vasfiye Teyze'ye, Mersin Büyükşehir Belediyesi doğum günü sürprizi yaptı.

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Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ikamet eden ve yalnız yaşayan Vasfiye Teyze'ye, Mersin Büyükşehir Belediyesi doğum günü sürprizi yaptı. ALO 185 Teksin Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi çalışanlarının yaptığı pastalı doğum günü sürprizi ile 78 yaşına giren Vasfiye Edis, hayatında ilk kez doğum günü kutladı.

Kızı Ayşe ALO 185 Teksin Mersin'i aradı

Vasfiye Edis'in kızı Ayşe Düz, geçtiğimiz günlerde ALO 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi'ni arayarak bir kayıt bıraktı. Kayıtta annesinin yalnız yaşadığını, yaşlı olduğunu ve yeni ameliyat geçirdiğini belirten Ayşe Düz, annesinin bu zamana kadar doğum gününü hiç kutlamadığını söyledi.

Ekipler, sürpriz yapmak için çağrıya olumsuz sonuçlandırma süsü verdiler

Kızı Ayşe Düz'den gelen talep üzerine aileyle görüşme sağlayan ALO 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi ekipleri, Vasfiye Teyze'ye ve talebi oluşturan ailesine doğum gününü sürpriz bir şekilde kutlamak amacıyla çağrıya olumsuz yanıt verdi. Vasfiye Teyze'nin doğum günü geldiğinde ise ellerinde pasta ile birlikte eve giden TEKSİN ekibi, Vasfiye Teyze'nin doğum gününü kutladı. TEKSİN ekibini karşısında gören Vasfiye Teyze, sevinçten gözyaşlarını tutamadı ve hayatında ilk kez mum üfleyip, doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

"Öyle bir sevindim ki, çok selam söyleyin ona"

Bu yaşına kadar hiç doğum günü kutlamadığını ifade eden Vasfiye Edis, "78 yaşındayım. Doğum günüm hiç olmadı, daha yeni oldu şimdi. İlk defa daha. Siz geldiniz daha memnun olduk. Allah yüz kere razı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e doğum günü sürprizi için teşekkür eden Edis, "Beni unutmadı. Çok memnun oldum. Öyle bir sevindim ki çok selam söyleyin ona" diye konuştu.

Düz: "Annemin ilk doğum günü, ilk pastası"

Vasfiye Teyze'nin kızı Ayşe Düz, annesine sürpriz yapmak için Teksin'i arama sürecini paylaşarak, "Anneme ben bir sevinç yaşatmak istiyordum. Aradım, televizyonda da görüyordum. Dedim 'bir şansımı deneyeyim. ' Televizyonda görüyordum doğum günü sürprizlerini. Ben de anneme sürpriz yapmak istedim. Büyükşehir Belediyesi'nin Teksin numarasını aradım" ifadelerine yer verdi.

İlk başta çağrısının olumsuz yanıtlandığını zannettiğini ve sonrasında ekipleri karşılarında gördüğünde yaşadığı mutluluğu paylaşan Düz, "Bizi kırmayıp geldiğiniz için, annemi mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü annem bu yaşına kadar geldi hiç doğum gününü kutlamadı. İlk doğum günü, ilk pastası. O yüzden çok mutluyuz. Başkanımıza sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyorum. Bizi kırmadığı, sizleri gönderdiği için, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İyi çalışmalar yapıyor, Mersin'e güzel katkılar sağlıyor Vahap Bey" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 29. 6. 2021 07: 20: 03

Kaynak: Habermetre