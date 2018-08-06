Büyükşehir Belediyesinden Toplu Nikah

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek törenle onlarca çift Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kıyacağı nikahla evlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi evlenmek isteyen çiftler için toplu nikah töreni düzenleneyecek.

Toplu nikah töreniyle evlenmek isteyen çiftler, aile hekimlerinden alacağı sağlık raporu, 5 vesikalık fotoğraf, nüfus müdürlüklerinden evlenme ehliyet belgesiyle adreslerinin bağlı olduğu belediye evlendirme memurluklarına, 15 Ağustos Çarşamba gününe kadar müracaat edebilecek.

Toplu nikah töreniyle ilgili bilgi için Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile Destek Merkezi'ne (0342) 322 45 70 nolu telefondan ulaşılabilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kıyacağı nikahla evlenecek çiftlerin gelinlik ve damatlıkları ile bir beyaz eşyaları da belediyece temin edilecek.