Büyükşehir belediyesinden sokak hayvanlarına yardım eli

Hava sıcaklıkları nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesince sokak hayvanlarına yönelik bir dizi çalışma yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, artan sıcak havalarda su ve yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını unutmayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayat Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kedi, köpek ve kuşların barınaklarını boş bırakmıyor.

Daha önce hayata geçirdiği kedi ve köpek besleme merkezlerini sıcak havalarda da sık sık kontrol ederek su ve yemlerini eksik etmeyen Doğal Hayat Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Nizip, Yavuzeli, Nurdağı, İslahiye, Araban, Oğuzeli, Karkamış ve şehrin muhtelif yerlerinde olmak üzere toplam 16 köpek besleme merkezi kurdu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, yapılan uygulama nedeniyle sıcak havada sokak hayvanlarına yardımcı olduklarını belirtti.

Şehrin iki bölgesinde kedi besleme merkezlerinin bulunduğunu, buralara rutin olarak kedi mamaları bırakıldığını anımsatan Özsöyler, şöyle devam etti:

"Şehrimizin muhtelif yerlerinde, ilçelerimizde ve ilçelerimize bağlı köylerde Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza bağlı köpek toplama ekipleri tarafından başıboş köpekler toplanarak Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize getiriyorlar. Getirilen köpeklerin barınağımızda kısırlaştırma, aşılama ve gerekli tedavi ile bakımları yapılıyor. Barınağımıza getirilen köpekler 5199 sayılı kanuna göre kulaklarına küpe ve çipleri takılarak gerekli tedavi ve bakımlarının ardından toplandıkları bölgelere tekrar bırakılıyor."

Özsöyler, ayrıca köpek barınakta 45 yavru olmak üzere toplam 362 adet köpeğin bulunduğunu kaydetti. Köpek barınağında 5 veteriner, 7 veteriner teknikeri ve 12 köpek bakıcısının bulunduğunu aktaran Özsöyler, barınakta bugüne kadar toplam 450'ye yakın köpeğin sahiplendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA