19.08.2019 10:53

Büyükşehir Belediyesinden "Sıfır Atık Projesi'ne destek

Hem karada hem suda aktif çalışmalar yürütüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile İtfaiye daire başkanlığı ekipleri, "sıfır atık mavi projesi" kapsamında gölbaşı Mogan Gölü'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi

'Su varsa hayat var' sloganıyla toplumda farkındalık çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, denizlerin ve su kaynaklarının korumasının önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü "Sıfır Atık Mavi Projesi" kapsamında Gölbaşı Mogan Gölü'nde atık malzeme toplama çalışması gerçekleştirdi.

"Su Varsa Hayat Var" sloganıyla gerçekleştirilen kıyı ve göl dibi temizlik çalışmalarına, İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi de katıldı.

Amaç denizleri ve su kaynaklarını korumak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği "Sıfır Atık Mavi Projesi", tüm kıyı şeridi, göl ve nehirler ile su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını amaçlıyor.

Denizleri ve su kaynaklarını korumayı amaçlayan proje kapsamında Gölbaşı Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen göl dibi ve kıyı temizlik çalışmasıyla Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyı ve deniz temizliğinin önemi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Çok yönlü iş birliği

Proje kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışmasına katılan Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk, Sıfır Atık Mavi Projesi'nin "Sıfır Atık Projesi"nin önemli bir ayağı olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"Sıfır Atık Mavi Projesi, 81 ilde tüm kıyı şeridi, göl ve su kaynaklarımızın korunmasına yönelik bir seferberlik. Çöplerimizi doğadan uzaklaştırmaya yönelik neler yapabiliriz bunlara ve yöntemlerine bakıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlatmış olduğu bu projede yer almak istedik. Ankara'nın gözbebeği olan Mogan Gölü'nde bir kıyı şeridi ve göl temizliği yapıyoruz. Bunu da İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak gerçekleştiriyoruz."

Başkent'te örnek çalışma başlatan Büyükşehir ekipleri, çevre dostu projelerle çevre kirliliği konusunda etkin bir mücadele sürdürüyor.

Kaynak: İHA