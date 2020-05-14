Büyükşehir Belediyesinden "Psikolojik Destek Hattı" Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kaygıları artan, endişe ve korku yaşayanlar için "Psikolojik Destek Hattı" kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kaygıları artan, endişe ve korku yaşayanlar için "Psikolojik Destek Hattı" kurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, Aile Danışma Merkezlerinde görevli uzman psikologların "Psikolojik Destek Hattı"nı arayan vatandaşlara kaygı ve korkularıyla nasıl baş edebilecekleri konusunda yardım ve önerilerde bulunacağını belirtti.

Salgının her yaş grubundan insanı etkilediğini, kaygı ve korkuları arttırdığını vurgulayan Başkan Böcek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs salgınına karşı her alanda etkin bir mücadele sergiliyoruz. 'Biz birlikte güçlüyüz' anlayışımızdan yola çıkarak salgının toplum üzerinde sosyal ve psikolojik yaralar açmasının da önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu uygulama salgın süresi boyunca devam edecek, ihtiyaç olması durumunda ise hat kapanmayacak."

Kaynak: AA