Büyükşehir Belediyesinden Özbekistan'a maske ve dezenfektan Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek amacıyla Özbekistan'a maske ve dezenfektan yardımında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek amacıyla Özbekistan'a maske ve dezenfektan yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklama göre, Kazakistan'a yapılan 20 bin maske ve 12 bin litre el dezenfektanı yardımının ardından Özbekistan'a da 252 bin maske ve 5 bin litre el dezenfektanı gönderildi. Hijyen paketlerini teslim alan Özbekistan Büyükelçiliği yetkilileri, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, "Belediyemiz aracılığıyla Özbekistan'ın talebiyle maske ve dezenfektan yardımı yapıyoruz. Kardeş ülkelerimizde pandeminin artış göstermesi sebebiyle böyle bir yardım planlaması yaptık. Maske ve el dezenfektanlarını Özbekistan Büyükelçiliğinden gelen yetkililere teslim ettik. Gelen talepler doğrultusunda da yardımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde Kırgızistan, Hırvatistan, Bosna Hersek ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de hijyen malzemesi desteğinde bulunulacak.

Kaynak: AA