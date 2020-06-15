Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz

Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz -Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hediyeler ve gezinti aracı ile...

15.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:21

Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz

-Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hediyeler ve gezinti aracı ile güzel bir gün yaşattı

MERSİN - Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hediyeler ve gezinti aracı ile güzel bir gün yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında hafta boyu bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Silifke'den Tarsus'a kadar 5 farklı noktada, farklı sosyoekonomik yapılardaki çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesi Kültür Park içerisindeki etkinlik merkezinde 250 çocuğu misafir etti. Çocuklara Survivor yarışı, montessori, masal anlatımı, pastel boya çalışması, çocuk zumbası ve sandalye oyunu etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliklerin bir diğer adresi merkez Mezitli ilçesi Kültür Park içerisindeki Halk Sanat Atölyesi oldu. Burada, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunun katkılarıyla 29 çocukla birlikte taş boyama, ip baskısı, origami, yaprak baskı ile imgesel çalışma, hikaye ve resim etkinlikleri gerçekleşti. Silifke ilçesi Çavuşbucağı'nda çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden Büyükşehir ekipleri, çocuklara 50 koli süt, şeker ve çikolata hediye etti. Etkinlikler, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesinde de sürdürüldü.

Çocukların şaşkınlığı sevince dönüştü

Tarsus ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Kelahmet Mahallesinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da Büyükşehir Belediyesinin sürpriziyle sevindi. Büyükşehir, tarım işçilerinin çocuklarının yaşadıkları bölgelere gezinti aracı ile sürpriz hediyeler götürdü. Balonlarla süslenen ve şarkılar çalan akülü gezinti aracını gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Büyükşehir ekipleri, çocuklara süt, çikolata, şeker ve balon hediye ederken, gezinti aracıyla da tur atmanın mutluluğunu yaşattı.

"Onları mutlu etmek istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, zor şartlar altında yaşayan çocuklarda farklı bir hatıra bırakmayı amaçladıklarını belirterek, "Çocukları neşelendirecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Sanatsal ve eğitici etkinlikler yapıyoruz. Bugün çocukları bir araçla gezdirdik, onlara balonlar verdik, müzik açtık. Yaşadıkları standart günden çok farklı bir hatıra oluşturmaya çalışıyoruz. Aracımız bugün hizmete girdi. Bize Tarsus Doğa Parkından hediye geldi. Kırsal bölgeye getirip balonlarla süsledik, çocukları onunla gezdiriyoruz. Çok şaşırdılar. Burası göç almış bir yer. Önce korktular, 'Ne oluyor, mahallenin dışına mı götüreceksiniz, nereye götüreceksiniz' dediler. Ama ondan sonra binmek için araca akın ettiler" dedi.

Tarım işçilerinin yaşadıkları bölgelerde kreş olmadığı için çocuklarını beraberlerinde tarlaya götürmek zorunda kaldıklarını belirten Dokucu, "Umarım öyle bir döneme gireriz ki, artık çocuk ve işçilik kelimesi aynı cümlede kullanılmaz" diye konuştu

"Bu çocuklar, hayatlarında hiç böyle bir şey yaşamamış"

Tarsus Kelahmet Mahallesi Muhtarı Turhan Turaç ise yaklaşık bin kişilik nüfusa sahip mahallede, mevsimlik tarım işçilerinin sebze üretiminde önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin çocuklara, çocuk olduklarını yeniden hatırlattığını, çocukların yüzündeki mutlulukla da ailelerde farkındalık oluşturduğunu belirten Turaç, "Tabi çadırda yaşamak zor. Ama insanlar, alıştığı ve başka imkanları olmadığı için mecburen bu şekilde hayatlarını sürdürüyor. Böyle bir etkinlik yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanıma şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Çocukların hepsi gayet mutlu. Farklı bir dilde konuştukları için ben anlıyorum. Bu etkinliğin tekrar olmasını istiyorlar. Çünkü bu çocuklar hayatlarında hiç böyle bir şey yaşamamış" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe Haber
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Şener Şen Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 18:23:35. #1.14#
title