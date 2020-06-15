Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz
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Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz

Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hediyeler ve gezinti aracı ile güzel bir gün yaşattı.

Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz
15.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:22

Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'taki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hediyeler ve gezinti aracı ile güzel bir gün yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında hafta boyu bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Silifke'den Tarsus'a kadar 5 farklı noktada, farklı sosyoekonomik yapılardaki çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesi Kültür Park içerisindeki etkinlik merkezinde 250 çocuğu misafir etti. Çocuklara Survivor yarışı, montessori, masal anlatımı, pastel boya çalışması, çocuk zumbası ve sandalye oyunu etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliklerin bir diğer adresi merkez Mezitli ilçesi Kültür Park içerisindeki Halk Sanat Atölyesi oldu. Burada, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunun katkılarıyla 29 çocukla birlikte taş boyama, ip baskısı, origami, yaprak baskı ile imgesel çalışma, hikaye ve resim etkinlikleri gerçekleşti. Silifke ilçesi Çavuşbucağı'nda çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden Büyükşehir ekipleri, çocuklara 50 koli süt, şeker ve çikolata hediye etti. Etkinlikler, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesinde de sürdürüldü.

Çocukların şaşkınlığı sevince dönüştü

Tarsus ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Kelahmet Mahallesinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da Büyükşehir Belediyesinin sürpriziyle sevindi. Büyükşehir, tarım işçilerinin çocuklarının yaşadıkları bölgelere gezinti aracı ile sürpriz hediyeler götürdü. Balonlarla süslenen ve şarkılar çalan akülü gezinti aracını gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Büyükşehir ekipleri, çocuklara süt, çikolata, şeker ve balon hediye ederken, gezinti aracıyla da tur atmanın mutluluğunu yaşattı.

"Onları mutlu etmek istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, zor şartlar altında yaşayan çocuklarda farklı bir hatıra bırakmayı amaçladıklarını belirterek, "Çocukları neşelendirecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Sanatsal ve eğitici etkinlikler yapıyoruz. Bugün çocukları bir araçla gezdirdik, onlara balonlar verdik, müzik açtık. Yaşadıkları standart günden çok farklı bir hatıra oluşturmaya çalışıyoruz. Aracımız bugün hizmete girdi. Bize Tarsus Doğa Parkından hediye geldi. Kırsal bölgeye getirip balonlarla süsledik, çocukları onunla gezdiriyoruz. Çok şaşırdılar. Burası göç almış bir yer. Önce korktular, 'Ne oluyor, mahallenin dışına mı götüreceksiniz, nereye götüreceksiniz' dediler. Ama ondan sonra binmek için araca akın ettiler" dedi.

Tarım işçilerinin yaşadıkları bölgelerde kreş olmadığı için çocuklarını beraberlerinde tarlaya götürmek zorunda kaldıklarını belirten Dokucu, "Umarım öyle bir döneme gireriz ki, artık çocuk ve işçilik kelimesi aynı cümlede kullanılmaz" diye konuştu

"Bu çocuklar, hayatlarında hiç böyle bir şey yaşamamış"

Tarsus Kelahmet Mahallesi Muhtarı Turhan Turaç ise yaklaşık bin kişilik nüfusa sahip mahallede, mevsimlik tarım işçilerinin sebze üretiminde önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin çocuklara, çocuk olduklarını yeniden hatırlattığını, çocukların yüzündeki mutlulukla da ailelerde farkındalık oluşturduğunu belirten Turaç, "Tabi çadırda yaşamak zor. Ama insanlar, alıştığı ve başka imkanları olmadığı için mecburen bu şekilde hayatlarını sürdürüyor. Böyle bir etkinlik yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanıma şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Çocukların hepsi gayet mutlu. Farklı bir dilde konuştukları için ben anlıyorum. Bu etkinliğin tekrar olmasını istiyorlar. Çünkü bu çocuklar hayatlarında hiç böyle bir şey yaşamamış" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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