Büyükşehir Belediyesinden Kumluca ve Konyaaltında çalışma
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Büyükşehir Belediyesinden Kumluca ve Konyaaltında çalışma

22.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:48
Büyükşehir Belediyesinden Kumluca ve Konyaaltında çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kumluca ve Konyaaltı ilçelerinde çalışma yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kumluca ve Konyaaltı ilçelerinde çalışma yapıldı.

Belediyesi ekiplerince, etkili olan fırtınada minaresi yıkılan Kum Mahallesi'ndeki Kabaarmut Camisi'nde moloz temizleme çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, hortum nedeniyle Kum Mahallesi'ndeki Barbaros İlkokulunun bahçesindeki devrilen ağaçları kaldırdı.

Konyaaltı varyanttan Boğaçayı'na kadar olan sahil bölümünde yürütülen çalışmalarda kuruyan, kırılma tehlikesi bulunan ağaçların dalları budandı, bakımı gerçekleştirdi.

Öte yandan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından da evleri zarar görenlere gıda yardımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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