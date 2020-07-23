Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK AŞ Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları eğitmenleri tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'da açılan "Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu" sergisi ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK AŞ Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları eğitmenleri tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'da açılan "Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu" sergisi ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, açıldığı günden bu yana yeni normalleşme sürecindeki tedbir ve kurallar kapsamında yüzlerce misafiri ağırlayan sergi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

KAYMEK eğitmenleri tarafından yüzde 80 atık madde kullanılarak 45 günde tamamlanan sergide 15 Temmuz'u ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin ruhunu adeta ince ince işleyerek yapılan eserler bulunuyor.

35 eğitmen tarafından 47 eserin hikayeleştirildiği sergide, 15 Temmuz Şehitler Anıtının minyatürü, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Seyit Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi, Kınalı Hasan, zehirli çivi ve çarık, çocuk asker ile savaş kahramanlarının konu edildiği ve hikayeleştirildiği eserler ile geleneksel Türk el sanatları tekniklerinde eserler yer alıyor.

Sergi, tüm hafta boyunca 08.30 ile 17.30'ta açık olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iki yıl önce yaşamını yitiren ve kırsal kalkınma üzerine önemli çalışmaları bulunan duayen kent bilimci Prof. Dr. Cevat Geray'ın anısına Özel Kalem TV tarafından düzenlenen "Kırsal Kalkınma" konulu oturuma katıldı.

Prof. Dr. Ruşen Keleş'in moderatörlüğünde Prof. Dr. Cevat Geray'ın anısına video konferans yöntemiyle düzenlenen oturuma, Büyükkılıç'ın yanı sıra eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Merkez Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Can Hamamcı, Prof. Dr. Ayşegül Mengi, Bayburt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hayriye Şengün, emekli öğretim üyesi Dr. Hasan Hüseyin Doğan, eski Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş de katıldı.

Oturumda, bilim dünyasına şehircilik, kooperatifçilik, kırsal kalkınma alanlarında değerli çalışmalar kazandıran Prof. Dr. Cevat Geray, çalışmaları ile bir kez daha anıldı.

Büyükkılıç, Cevat Geray'ın şehircilik konusunda çok öngörülü biri olduğunu belirtti.

Kaynak: AA