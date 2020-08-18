Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi
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Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi Kırsal mahalleler tozdan, çamurdan kurtuluyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçeye de eşit hizmet götürmeye devam ediyor.

18.08.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:27

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Kırsal mahalleler tozdan, çamurdan kurtuluyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçeye de eşit hizmet götürmeye devam ediyor. Ayvalık, Dursunbey, Burhaniye, Susurluk ve Edremit'te yol yapım çalışmalarını tamamlayan ekipler, Bigadiç, İvrindi, Sındırgı, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde sıcak asfalt ve bordür işlerinde son aşamaya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol yapım işlerine ağırlık vermek için geçtiğimiz aylarda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde müdürlük olarak hizmet veren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünü, Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile daire başkanlığı statüsüne getirdi.

Balıkesir'in her köşesinde yol çalışması gerçekleştiren ekipler, biten çalışmaların hemen ardından bir başka bölgede çalışmalarını başlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda; Ayvalık, Dursunbey, Burhaniye, Susurluk ve Edremit ilçelerinde yol yapım çalışmalarını tamamlayan ekipler, hemen ardından; Bigadiç, İvrindi, Sındırgı, Kepsut, Savaştepe ilçelerinde sıcak asfalt ve bordür işlerine başladı.

Kırsal mahallelerde çalışmalar son hız sürüyor

Özellikle kırsal mahalle yollarına öncelik vermeye dikkat eden Büyükşehir Belediyesi, kış gelmeden önce yol çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Bigadiç'in; Yağcılar, Okçular ve Aşağıçamlı kırsal mahallelerinde 11 kilometre sathi kaplama yapan ekipler, İvrindi'nin Gebeçınar, Küçükılıca kırsal mahallerinde 5,2 kilometre sathi kaplama işini tamamladı. Kepsut merkezindeki Sanayi Caddesi ve Panayır Caddesi'ndeki kazı dolgu ve taş döşeme işlerini de tamamlamak üzere olan ekipler; Kepsut'un Dereli ve Keçidere kırsal mahalleleri arasında da 9 kilometrelik yola ve 1,8 kilometrelik çevre yoluna 140 bin metreküp dolgu, 200 bin metreküp de kazı çalışması gerçekleştirdi. Sındırgı ilçesine de 4 bin 550 ton asfalt atarak çalışmaların çoğunu tamamlayan ekipler, şimdi de Savaştepe'nin kırsal mahallerinde hummalı bir çalışma başlattı. Savaştepe'nin Karacalar, Kölederesi Çallı mahallesi yol ayrımına kadar kırsal mahalleleri arasına 3 kilometre asfalt döken ekipler, Kurudere ve Köyyeri mahalleleri arasına da 4,3 kilometre sathi kaplama yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Kaynak: İHA

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