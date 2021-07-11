Büyükşehir Belediyesinden Kır Çiçeklerine 'Yaza Merhaba' partisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesinden Kır Çiçeklerine 'Yaza Merhaba' partisi

Büyükşehir Belediyesinden Kır Çiçeklerine 'Yaza Merhaba' partisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla başlattığı 'Kır Çiçekleri' projesinde eğitim alan öğrenciler için 'Yaza Merhaba' partisi düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla başlattığı 'Kır Çiçekleri' projesinde eğitim alan öğrenciler için 'Yaza Merhaba' partisi düzenlendi. Eğitim boyunca öğrendikleri enstrümanlarla hazırladıkları müzik gösterisini sahneleyen Kır Çiçekleri, dans gösterileriyle beğeni topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, yazın gelişini 'Yaza Merhaba' partisiyle kutladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı'nın da yer aldığı etkinlikte, sporcu kızlar gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla başlattığı 'Kır Çiçekleri' projesinde eğitim alan kız öğrenciler, 15 günlük ara tatile girmeden önce doyasıya eğlendi. Macit Özcan Spor Kompleksinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin Loca Dans Grubunun sahnelediği danslarla başlayan etkinlik, Kır Çiçeklerinin Ego Dans gösterisi ile devam etti. Sporcu kızların ilgi ve yeteneklerine göre öğrendiği enstrümanlarla sergilediği müzik dinletisiyle gurur dolu anlar yaşandı. Ahmet Tarakçı ile pasta kesen öğrenciler, daha sonra hep birlikte yemek yedi.

Yazın gelişinin kutlandığı etkinlik sonrasında 15 gün ara tatile giren öğrenciler, tatili ailelerinin yanında dinlenerek geçirecek. Kır Çiçekleri tatil dönüşü kaldıkları yerden eğitim-öğretime devam edecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Sertab Erener Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Belediyesinden Kır Çiçeklerine 'Yaza Merhaba' partisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 01:12:43. #1.15#

title