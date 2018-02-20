Büyükşehir Belediyesinden Karla Mücadele Çalışmaları

Akseki ilçesinin Süleymaniye mahallesinden başlayan ve 12 mahallenin kullandığı Seydişehir'e ulaşan yayla yolunda kar temizleme çalışması yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akseki'nin 12 mahallenin Konya'nın Seydişehir ilçesine gidebilmesi için kullandıkları bağlantı yolunun kar nedeniyle ulaşım sağlanamaması nedeniyle kar temizleme çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

İlk etapta Süleymaniye Mahallesinden başlayan ve Seydişehir ilçesine bağlanan yolun açılmaya başlandığı ifade eden Özkan, "Burada 2 iş makinesiyle Akseki sınırlarında kalan 6 kilometrelik yolun 5 kilometresinde kar temizleme çalışmaları yaptık. Bir kilometrelik yolun kar temizleme çalışmalarına ise devam edeceğiz." dedi.

Özkan, kar kalınlığının ise yer yer 1,5 metreye yakın olduğunu ifade etti.

Süleymaniye Mahalle Muhtarı Ali Öz, Süleymaniye ile Seydişehir arasında bulunan yolun karla kapalı olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yolun açıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından yola iş makinelerinin gönderildiğini belirten Öz, "Yolun büyük bölümü açıldı. Kendisine mahalle halkı adına çok teşekkür ediyorum. Bu yolu mahalle halkımız sık sık kullanmaktadır." diye konuştu.