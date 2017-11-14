Büyükşehir Belediyesinden İlçelere Rekor Yatırım

2017 yılında ilçelere 1 milyon 122 bin 771 metrekare kilitli parke döşendi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçeler ve bağlı mahallelerin kilitli parke ihtiyacını tamamıyla gidermek için bu yıl 1 milyon metrekare kilitli parke yapma kararı aldıklarını belirtmiş ve bu rakamın bir yıl içinde yapılacak en büyük rakam olduğunu ifade ederek bir rekor kırılacağını dile getirmişti. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu hedef doğrultusunda ilçeler ve bağlı mahallelerinde kapsamlı bir çalışma yaptı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı öncelikle 206 bin 452 metrekare kilitli parkeyi ilçedeki yollara döşedi. Ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Tomarza-Gülveren'deki beton kilitli parke üretim tesisinde üretilen 230 bin 660 metrekare kilitli parke ilçelere verildi. Eş zamanlı olarak 685 bin 659 metrekare kilitli parke alımı yapıldı ve ilçelerim mahallelerindeki yollara döşemesi gerçekleştirildi. Böylece kilitli parkede 1 milyon 122 bin 771 metrekareye ulaşıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehir merkezindeki kent konforunu ilçelere de taşımak için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek, kent merkezi ile ilçeler arasındaki farkı kapatmak için her alanda yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. - KAYSERİ