Büyükşehir Belediyesinden İhtiyaç Sahibi Aileye Yardım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızıltoprak mahallesinde kirada oturdukları evin 8 aylık kirasını ödeyemeyince ev sahibi tarafından çıkarılan Gezerer ailesi, Konyaaltı Boğaçayı Köprüsü altında yaşamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından müstakil bir eve yerleştirilen aileye çamaşır

makinesi, buzdolabı, fırınlı ocak, kanepe, battaniye ve yorgan gibi ev eşyası yardımında bulundu.

Çocukların okul masraflarının da karşılandığı aileye, sosyal kart ve nakdi para yardımı yapıldı.

Çocuklarıyla sokağa terk edilen anne Yasemin Gezerer, zor günlerinde uzatılan yardım eli için

mutlu olduğunu belirterek, dertlerinin kalmadığını ifade etti.