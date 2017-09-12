Büyükşehir Belediyesinden İhale

Büyükşehir Belediyesi farklı yerlerdeki yatırımlar için ihalelerini sürdürüyor. Asfalt kazıma ve nakli işi ihalesi dört firmanın katılımıyla yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde asfalt kazıma makinesi ile kazı yapılması ve yapılan kazının nakli işi için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyet 1 milyon 290 bin TL olan ihaleye dört firma katıldı.



İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



Enver Zeki Eren: 990 bin TL



Nalbantoğlu İnşaat: 999 bin TL



Öztaşlar İnşaat: 1 milyon 075 bin TL



Güney İnşaat: 1 milyon 621 bin TL



İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ