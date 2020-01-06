Büyükşehir Belediyesinden hayvanlara şefkat eli

06.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:12

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yabani hayvanlar için, Malatya genelinde çeşitli noktalara yerleştirilen Bayat Ekmek Toplama Kutularında günlük olarak toplanan ekmekler ile lokanta, fırın ve askeri kışlalardan temin edilen ekmekler doğaya bırakılarak yiyecek temin etmeleri sağlanıyor.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehrin muhtelif yerlerinde 270 adet Bayat Ekmek Toplama Kutusununbulunduğu belirtilerek, "Bayat Ekmek Toplama Kutularında günlük 200 kg bayat ekmek toplanıyor. Ayrıca lokanta, fırın ve askeri kışlaların yemekhanelerinden de ekiplerimiz tarafından günlük olarak ekmekler toplanmaktadır. Toplanan bayat ekmeklerile ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve doğada açlık sorunuyla karşılaşabilecek diğer tüm yabani hayvanların yiyecek ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların da sokakta yaşayan hayvanların bu durumlarına duyarsız kalmamaları vurgulanan açıklamada, zararsız olan bu hayvanların da bir can taşıdığının unutulmaması gerektiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanan ekmekler, başta Karakaya Baraj göleti çevresi, Orduzu Pınarbaşı ve çevresi, TOKİ bölgesi ile farklı bir çok bölgeye ekmek bırakılıyor.

Kaynak: Bültenler