Büyükşehir Belediyesinden gezi rehberi kitabı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Gaziantep Gezi Rehberi" adlı kitap çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kitapta Gaziantep kanyonlarına, mağaralarına, yeraltı yerleşim yerlerine, eski Roma yollarına yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep'in turistik bütün yönlerini ilçeleriyle birlikte ele alan geniş hacimli bir kitabı okuyucuyla buluşturduklarını belirtti.

Kentin tarihi, edebiyatı, kültürü ile ilgili çalışmalar yapmaya devam ettiklerini ifade eden Yakar, kentin tarih boyunca değişik medeniyetleri bünyesinde barındırdığını, farklı kültür zenginliklerinin ve inançların birleşme noktası olduğuna dikkati çekti.

Gaziantep'in farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını dile getiren Yakar, şunları kaydetti:

"Rumkale, Yesemek, Karkamış ve Dülük'te ortaya çıkarılan eserlerden anlaşıldığı gibi, bu bölge dünya medeniyet tarihinde uygarlıkların kesişme noktasını teşkil etmiş, bu haliyle de tarihi ve kültürel zenginliğini her daim muhafaza etmiştir. Birçok medeniyetin bıraktığı tarihi eserlerle dünyanın dört bir yanından turist çeken Gaziantep, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde daha önce Zeugma Antik Kenti ve Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi ile yer almıştı. Mayıs 2018 itibariyle Anadolu'da başka örneği bulunmayan tarihi su altı şebekesi olan Kastel ve Livasları da dahil ederek toplam üç kültürel değerini UNESCO listesine dahil ettirmiştir. Diğer yandan malum olduğu üzere Gaziantep Mutfağı zenginliği ve çeşitliliği nedeniyle 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılarak Gastronomi alanında önemli bir başarı yakalamış ve Gastronomi kenti olması tescillenmiştir."

Kaynak: AA