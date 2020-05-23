Büyükşehir Belediyesinden Gesi Kavşağı'nda kapsamlı çalışma Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gesi Kavşağı'nın çok daha fonksiyonel hale gelmesi için başlatılan ve sinyalizasyonu da kapsayan çalışmaları inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gesi Kavşağı'nın çok daha fonksiyonel hale gelmesi için başlatılan ve sinyalizasyonu da kapsayan çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince ulaşım konusunda gerek altyapı ve yol gerekse sinyalizasyon çalışmalarını hızlandırdı.

Gesi Kavşağı'nda yapılan ışık düzenlemesini inceleyen Büyükkılıç, kavşakta trafik ışıkları ve kavşak düzenlemesini yeniden gözden geçirmek suretiyle sıkıntıyı en aza indireceklerini ifade etti.

Burada vatandaşların kavşakta gereksiz yere beklemeden daha süratli geçmesi için çalışma yapıldığını belirten Büyükkılıç, "Alt yapı ve ışıkların düzenlemesiyle vatandaşlarımızı bayram sonrası rahatlıkla bu kavşaktan istifade edecek konuma getireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Kayserili hemşehrilerimiz siz evde kalın yeter ki, biz size daha konforlu daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA