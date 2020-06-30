Büyükşehir Belediyesinden feribot seferlerine düzenleme Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından feribot seferlerinde değişiklik yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından feribot seferlerinde değişiklik yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesi ile Baskil ilçesi arasında çalışan feribot seferleri yeniden düzenlendi.

Karakaya Baraj Gölü üzerinde iki ilçe arası her gün 13 sefer yapan feribot, Battalgazi ilçesinden ilk seferini saat 06.00 son seferini 18.30, Baskil ilçesi tarafından ilk sefer 06.45 son seferin ise 19.45'de yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA