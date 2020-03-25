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Büyükşehir Belediyesinden evde konser keyfi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar için sosyal medya hesaplarından mini konserler düzenlemeye başladı.

25.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:46
Büyükşehir Belediyesinden evde konser keyfi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar için sosyal medya hesaplarından mini konserler düzenlemeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Oda Müziği Grubu, belli zamanlarda vereceği mini konserlerle kültür ve sanat etkinliklerini, zamanını evde geçiren vatandaşların ayağına kadar getiriyor. İlk konserini 22 Mart Pazar akşamı, Büyükşehir Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından canlı olarak veren Oda Müziği Grubu, çaldığı parçalarla hesapları takip eden vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

"Oda Müziği Grubumuz, mini konserlerle vatandaşlarımızın evlerine konuk olacak"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, sürecin olağan olmadığını, hem ülke hem de dünya açısından zor bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, "Bu süreçte hem evde zaman geçiren vatandaşlarımızın hayatına kısa süre de olsa değişiklik ve renk katmak hem de hayatın her şeye rağmen devam ettiği bilincini vatandaşlarımızın unutmaması için Oda Müziği Grubumuz, belli zamanlarda bu tür mini konserlerle vatandaşlarımızın evlerine sosyal medya aracılığıyla konuk olacak. Kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz belli bir süre ertelenmiş olabilir fakat insanlarımızın bu etkinliklere de ihtiyacı olduğu düşüncesinden yola çıkarak, haftanın belli zamanlarında evdeki vatandaşlarımıza böyle sürprizlerimiz olacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde ilgili tüm birimleriyle mücadele ettiği bu salgının en kısa zamanda ve en az zararla sona ermesini dileyen Özdülger, kültür ve sanat dolu, cıvıl cıvıl bir Mersin'e çok yakın zamanda kavuşacaklarına olan inancını dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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