Büyükşehir Belediyesinden esnafa destek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye mülkiyetinde bulunan kiracıların iş yerlerinin kapalı oldukları sürenin kirasını almayacaklarını, iş yeri açık olanlardan ise kira oranlarını 3 aylık süre ile yüzde 50 olarak alacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye mülkiyetinde bulunan kiracıların iş yerlerinin kapalı oldukları sürenin kirasını almayacaklarını, iş yeri açık olanlardan ise kira oranlarını 3 aylık süre ile yüzde 50 olarak alacaklarını söyledi.

Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile ilgili gazetecilere açıklamada, Kahramanmaraşlılara hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymalarından dolayı teşekkür etti.

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte en önemli ihtiyaçlardan birisinin ekmek olarak gözüktüğünü ifade eden Güngör, belediyenin halk ekmek fabrikalarının üretim kapasitesinin 40 bini aşkın olduğunu, merkezdeki fırınların ise halk ekmek fabrikalarından 7-8 kat fazla kapasitesi bulunduğunu dile getirdi. Başkan Güngör, vatandaşların bu konuda mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Şehrin 77 noktasındaki halk ekmek büfeleriyle kesintisiz hizmet sunduklarını belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizde muhtarlarımızla iş birliği içerisinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere halk ekmek fabrikamızın üretmiş olduğu ekmeklerimizi ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu süreçten etkilenen vatandaşlar da oluyor. Kendi ilimizde süreçten etkilenen vatandaşlara destek veriyoruz. Sosyal hizmetler birimimiz düzenli olarak 10 binden fazla ailemize yardım yapıyordu. Bu süreçle birlikte tespit ettiğimiz ilçelerimizde ilave 10 bin kişiye gıda desteği veriyoruz."

Kesintisiz devam ettirilmesi gereken kamu hizmetlerinden birisinin de toplu taşıma olduğunu belirten Güngör, şehirdeki toplu taşımanın yüzde 95'inin özel halk otobüsü olduğunu ve maliyetlerin belirlenmesinin ardından esnafın mağduriyetinin giderileceğini söyledi.

Güngör, alınan tedbirler çerçevesinde iş yerleri kapanan ve işi azalan esnaf için çalışma yaptıklarını, belediye mülkiyetinde bulunan vatandaşlar ve kiracı olanlar için kapalı oldukları sürenin kirasını almayacaklarını, iş yeri açık olanlardan ise kira oranlarını 3 aylık süre ile yüzde 50 olarak alacaklarını belirtti.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresinin 23 büyükşehirden daha ucuz su temin ettiğini belirten Güngör, 2017'de alınan meclis kararı gereği her yıl ocak ayında suya yıllık enflasyona göre zam yapıldığını ancak şu anda bu zammın mayıs ayına ötelendiğini, süreç devam ederse zammın daha da ötelenebileceğini ve faturasını ödemeyen vatandaşlar için su kesintisi yapılmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA