Büyükşehir Belediyesinden Erciyes için "cumartesi tedbiri"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Erciyes Kayak Merkezi'nde oluşabilecek yoğunluğu önlemek için önlem alınacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, yeni kontrollü normalleşme sürecinde esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç, 13 yaşındaki bir çocuğa mont hediye etti.

Büyükkılıç, daha sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'na kurulan Yöresel Ürünler Fuarı"nı da ziyaret etti.

Kayseri için cumartesi günü kısıtlamanın kalktığını anımsatan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğunlaşmayı önlemek için bir dizi tedbir alınacağını, nezaket kuralları içerisinde gereksiz kalabalıklaşmalara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin