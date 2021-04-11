Büyükşehir Belediyesinden elektrik borcunu ödeyemeyen dar gelirli ailelere destek
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Büyükşehir Belediyesinden elektrik borcunu ödeyemeyen dar gelirli ailelere destek

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
Büyükşehir Belediyesinden elektrik borcunu ödeyemeyen dar gelirli ailelere destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sosyal yardım alan ve faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, bu nedenle EBA'ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sosyal yardım alan ve faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, bu nedenle EBA'ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık." bilgisini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ailesi elektrik faturasını ödeyemediği için EBA sisteminden faydalanamayan öğrencilere ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik borçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Elektrik faturasını ödeyemediği için çocuğu uzaktan eğitimden mahrum kalan ailelerimizin elektrik faturalarını ödemeye başlıyoruz. Sosyal yardım alan ve faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, bu nedenle EBA'ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık. Hiçbir imkansızlık çocuklarımızın eğitimine mani olmasın diye elimizden ne geliyorsa onu yapacağız."

Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin kısa mesajla bilgilendirilen yaklaşık 160 bin aileden 13 Nisan'da kadar form doldurmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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