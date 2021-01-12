Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
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Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

12.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:07
Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, genel sekreter veya bürokratların isimleri kullanılarak bağış veya yardım talep edildiğine yönelik bilgi alındığı, belediye yetkililerinin hiçbir şekilde bu tür talepte bulunamayacakları belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların iyi niyetlerini suistimal eden bu kişilere itibar etmemeleri, art niyetli kişilerden gelecek telefon ve taleplerin dikkate alınmaması ve böyle bir durumla karşılaşıldığında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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