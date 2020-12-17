Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve SMS yoluyla yapılan duyuruda, "Başkanımız ve belediyemizdeki yöneticilerimizin isimleri kullanılarak yardım ve bağış adı altında para talep edildiğine dair ihbarlar gelmektedir. Dolandırıcı olduğu tahmin edilen bu kişilere itibar edilmemesi ve derhal emniyet birimlerine bildirilmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı