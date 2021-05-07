Büyükşehir Belediyesinden Boğaçayı'nda temizlik çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'ndaki çöp ve zararlı bitkilere yönelik temizlik çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'ndaki çöp ve zararlı bitkilere yönelik temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlğına bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü temizlik için Boğaçayı'na tekne indirdi.

Ekipler Boğaçayı'nın üzerindeki sucul zararlı bitkiler ve atık çöplerin temizlenmesi için çalışmaya başladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Boğaçayı'nda geçen yıl 2 bin 350 metreküp bitki, yosun ve 12 ton atık çöp toplandığını belirtti.

Boğaçayı'nın 129 bin metrekare alanında temizlik yapılacağını kaydeden Atasoy, "Alg ve bitki ölümleri koku, görüntü kirliliği ve sivrisinek oluşumuna neden oluyor. Bu nedenle bitkileri tabanın 60 santimetre üzerinden kesip temizliyoruz. Bu, Boğaçayı için bir zorunluluk. Haftanın 6 günü, 8 saat çalışacak temizlik tekneleri ile hem bitkiler, hem de suya düşen çöpler temizlenmiş olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam