Büyükşehir Belediyesinden Bergama'ya ücretsiz gezi

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi tüketiciyle aracısız buluşturan Bergama'daki üretici pazarına ücretsiz gezi düzenliyor. Program kapsamında, Bergama Çarşısı ve Asklepion Ören Yeri de ziyaret edilecek. Araçlar her cumartesi Kültürpark Lozan Kapısı'ndan hareket edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" projesi doğrultusunda, üreticiyi tüketiciyle aracısız buluşturan üretici pazarına İzmir'den ücretsiz tur düzenleniyor. İzmirlilerin yaşadıkları kentin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmesi amacıyla başlatılan "Kent Turları" kapsamındaki gezide, dördüncüsü Bergama'da açılan üretici pazarının yanı sıra Bergama'nın kültürel mekanları da ziyaret edilecek. Her Cumartesi 09.30'da İzmir Kültürpark Lozan Kapısı'ndan hareket edecek araçların ilk durağı Asklepion Ören Yeri olacak. Ören yerinden sonra Bergama yerel üretici pazarı ve Bergama Çarşısı'na gidilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama merkezden üretici pazarına ücretsiz servis desteği de veriyor. Cumartesi günleri saat 10.00'dan itibaren her saat başı, Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndan üretici pazarına ücretsiz ring seferleri yapılıyor.

Başvurular her çarşamba açılıyor

Bergama turuna katılmak isteyen yurttaşlar, www.izmir.bel.tr/tr/TurOtobus/294 sayfasından başvurarak gezi programına dahil olabilecek. Gezi programı için kayıtlar her hafta çarşamba günleri başlayacak. - İZMİR

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