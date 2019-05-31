Büyükşehir Belediyesinden bayram tedbirleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kentte Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların, rahat ve ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini yapabilmeleri, istedikleri yerlere güvenle ulaşabilmeleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Ulaşım AŞ'ye (GAZİULAŞ) bağlı otobüsler ve tramvaylar, 3 gün ücretsiz yolcu taşıyacak.

Otobüsler, Arife Günü Balıklı-Yeşilkent Mezarlığı ve Balıklı-Asri Mezarlığı arasında 30 dakikada bir ücretsiz yolcu taşıyacak.

Ramazan Bayramı süresince B10 Hayvanat Bahçesi-Balıklı hattında 4 araçla 22 dakikada bir seferler düzenlenecek.

Bayram boyunca özel halk otobüsleri, yolcuları indirimli taşıyacak.

Zabıta Daire Başkanlığı, kent içi ulaşımda düzeni sağlamak ve halkın bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmelerini temin etmek amacıyla, ulaşım trafik ekipleriyle, durak ve hatlarda gerekli kontrolleri yapacak.

Zabıta ekipleri, Arife Günü'nden itibaren gıda kontrollerini sıklaştırarak, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmelerine imkan sağlayacak.

Ekipler, Gaziler Caddesi, Mütercim Asım, Balıklı Parkı civarları başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde seyyar satıcılar ve işportacılara karşı denetimlerini yoğunlaştıracak.

Büyükşehir, bayramda tüm birim ve genel müdürlükleriyle görev başında olacak.

Alo 153 ihbar hattı, 7 gün, 24 saat çalışarak Gazianteplilerin dilek, talep ve şikayetlerini almaya devam edecek.

Belediyece vatandaşların kabir ziyaretlerini daha sağlıklı yapabilmesi amacıyla mezarlıklarda kötü görüntüye neden olan otlar temizlendi. Bozulan yollar mucurlandı, yollara kilit taşı döşendi. Bayram boyunca mezarlıklarda güvenlik önlemleri arttırıldı.

Kaynak: AA