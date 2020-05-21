Büyükşehir Belediyesinden bayram öncesi sağlıklı gıda ve fahiş fiyat denetimi
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Büyükşehir Belediyesinden bayram öncesi sağlıklı gıda ve fahiş fiyat denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi, market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden bayram öncesi sağlıklı gıda ve fahiş fiyat denetimi
21.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:31

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi, market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi satışı yüksek olan ürünlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Gıda kontrol ve zabıta ekipleri, özellikle market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerini denetliyor. Marketlerde daha çok şekerleme ürünleri, et ve et ürünlerinin reyonları, kasap, pastane ile pastane imalathanelerinde denetimlerini yoğunlaştırıyor.

İmalathaneler denetleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında satış popülasyonu fazla olan tatlı ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde Tatlıcılar Sitesinde yer alan imalathaneler denetimden geçirildi. Gıda Kontrol ve zabıta ekipleri, tatlıların üretim aşaması, çalışanların maske, kılık kıyafeti, deponun hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve tatlıda kullanılan ürünler sıkı bir şekilde denetledi. Bulunan eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında iş yeri yetkilileri uyarıldı. Tatlıda şeker yerine glikoz kullanılıp kullanılmadığını da denetlendi.

Gıda denetimleri devam edecek

İlk etapta denetim çalışmalarına Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramının başlamasından önce Sur ile Bağlar ilçelerinde market, kasap, pastane ile pastane imalathanelerini denetimden geçirecek. Bayramdan önce ekipler, kent genelinde tüm iş yerini denetlemeyi hedefliyor.

Gıda kontrol ekipleri, vatandaşları bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ile tatlı alımı konusunda uyardı. Bu tür ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alış veriş yapmalarını önerdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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