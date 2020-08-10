Büyükşehir Belediyesinden anne adaylarına salgın sürecinde 264 bin litre süt dağıtımı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde Anneye Süt Bebeğe Can Projesi kapsamında hamileler için toplamda 264 bin litre süt dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde Anneye Süt Bebeğe Can Projesi kapsamında hamileler için toplamda 264 bin litre süt dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 45 günde bir üreticilerden temin edilen 12 litre süt, sterilizasyon ve paketleme işlemlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğünün tespit ettiği veya başvuru yapan anne adaylarının evlerine bırakılıyor.

Kentte 11 Mart'tan bu güne 6 araç ve 20 personel ile 63 bin kilometre yol kat edilerek 264 bin litre süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Anneye Süt Bebeğe Can Projesi ile Gaziantep'e bağlı tüm ilçelerde şimdiye kadar toplamda 780 mahallede ikamet eden gebelere süt dağıtımı yapıldı.

Öte yandan 16 Aralık 2019 tarihinde hayata geçen proje ile anne adaylarına toplamda 450 bin litre süt dağıtılmış oldu.

Kaynak: AA