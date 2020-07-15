Büyükşehir Belediyesinden anlamlı 15 Temmuz
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz programı dolayısıyla anlamlı etkinliklere imza atıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz programı dolayısıyla anlamlı etkinliklere imza atıyor. Buna göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 15 Temmuz 2020 Etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım Merkezleri ve Huzurevleri'nde barınan ulu çınarlara yönelik '15 Temmuz' konulu şiir yarışması düzenlendi. Yarışmada Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakini 69 yaşındaki Ali Ceylan "Vatan Sevdası" şiiri ile birinci oldu.
15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım Merkezleri ve Huzurevleri'nde barınan yaşlılara yönelik '15 Temmuz' konulu şiir yarışması düzenledi. Darbe girişimine ilişkin, Türk milletinin destansı mücadelesi için yazılan şiirler adeta yaşlılarımızın o gece neler hissettiğini ve bu topraklara nasıl sahip çıkıldığını bir kez daha gösterdi. Yarışmayı;
"Gördük 15 Temmuz'u
Öldürdüler kuzumuzu
Türk İslam özümüzü
Hainlere verme Yarabbi
Reise tuzak kurdular
Halis Demir'i vurdular
Dört bir yanımı sardılar
İmansızlara fırsat verme Yarabbi
Biz o Allah'a inandık
Vurulduk kana boyandık.
Bilmedik kardeş sandık
Sütsüzlere fırsat verme Yarabbi
Bu eser senin eserin
Bu asker senin askerin
Vatanıma, bayrağıma sevgi beslerim
Sevgimi hainlere verme yarabbi" şiiriyle Hacı Rukiye Gazioğlu Huzur Evi sakini 69 yaşındaki Ali Ceylan 1'inci oldu. 15 Temmuz yarışmasında 1'inci olan şiire para ödülü verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA