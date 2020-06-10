Büyükşehir Belediyesinden ağır tonajlı araçlara sıkı denetim
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Büyükşehir Belediyesinden ağır tonajlı araçlara sıkı denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent içinde çalışan ağır tonajlı araçları sıkı takibe alarak kurallara uymayan sürücüleri cezai işleme tabi tutuyor.

Büyükşehir Belediyesinden ağır tonajlı araçlara sıkı denetim
10.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:24

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent içinde çalışan ağır tonajlı araçları sıkı takibe alarak kurallara uymayan sürücüleri cezai işleme tabi tutuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ağır tonajlı araçları sıkı takibe aldı. Zabıta ekiplerinin korona virüs tedbirlerine uyarak yaptığı denetimlerde özellikle ağır tonajlı araçlar, hafriyat kamyonları, beton mikser, kömür kamyonları gibi araçlar kontrol ediliyor. Üzeri branda ile kapalı olmayan, aşırı yük taşıyan ve tekerlerinden yollara çamur dökülen araçlar uyarılıyor ve cezai işleme tabi tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından yapılan açıklamada denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Her aracın belirli bir istiap haddi var. Ağır tonajlı araçların bu sınırı aşmamaları gerekiyor. Bu tür araçlar asfaltta bozulmalara neden olabiliyor. Hafriyat ve mucur kamyonlarının üzerinin branda ile örtülü olması gerekir. Araç sürücüleri ile bu işle ilgili iş yerleri bu kurallara uygun hareket etmeli" denildi.

Açıklamada ayrıca olası olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşların durumu ALO 153 şikayet hattına bildirmeleri istenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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