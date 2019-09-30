Büyükşehir Belediyesinden afet koordinasyon toplantısı

30.09.2019 13:31

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, şube müdürleri ve birçok yönetici katılım gösterdi.

Yaklaşan kış ayları öncesinde olası tehlikelere karşı önlem alınması ve depreme hazırlık konusunda önemli detaylar paylaşan Uzman Aykut Sarp, afetlerde koordineli bir şekilde hareket edilmesi, iletişimin arttırılması ve süratle müdahale edilebilmesi gerektiğini vurguladı.

İtfaiyenin görev alanının sadece yangınlar olmadığını, deprem, sel ve benzer afetlere de müdahale edildiğini belirten Sarp, şehirlerdeki kurtarma olaylarına, trafik kazalarına ve doğal afetlere de ilk müdahale edildiğini, afet ve acil durum yönetiminde görevli kurum ve kuruluşların müdahale esnasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Bültenler