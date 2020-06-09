Büyükşehir Belediyesinden 13 ilçede yol çalışması
Van Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla 13 ilçede yaklaşık 60 kilometre stabilize, genişletme, iyileştirme, reglaj ve menfez çalışması yapıyor.
09.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:15
Van Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla 13 ilçede yaklaşık 60 kilometre stabilize, genişletme, iyileştirme, reglaj ve menfez çalışması yapıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, iş sezonunun başlamasıyla ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.
Açıklamada, Edremit Gürpınar, Saray, Çatak, Özalp, İpekyolu, Çaldıran, Bahçesaray, Muradiye, Gevaş, Başkale, Erciş ve Tuşba ilçelerindeki mahallelerde menfez, yol genişletme ve düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.
Kaynak: AA