Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 lira olacak
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Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 lira olacak

28.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:54
Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 lira olacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 100 lira olacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 100 lira olacağını bildirdi.

Başkan Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı şirketlerimizde 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirledik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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