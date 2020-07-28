Büyükşehir Belediyesinde eğitim ve gençlik konuları ele alındı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekibiyle eğitim, kültür, gençlik ve spor çalışmalarını değerlendirip projeleri masaya yatırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekibiyle eğitim, kültür, gençlik ve spor çalışmalarını değerlendirip projeleri masaya yatırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç başkanlığında Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy ile ilgili daire başkanları katıldı.

Belediye bünyesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor çalışmaları hakkında brifing alan Başkan Büyükkılıç, 2019-2020 yılı çalışmalarını kapsamlı bir şekilde ele alarak, önümüzdeki süreçte yürütülecek çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, gençlerin birer hazine olduğunu belirterek, yapılan hizmetlerde gençleri çok önemsediklerini ifade etti.

"Gençlik bizim için çok çok önemlidir. Gençliği olmayan hiçbir kurum ve kuruluş, devlet ayakta kalamaz" ifadelerini kullanan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"O açıdan bizler de gençlerimizin eğitimli, donanımlı, tarihi misyona uygun anlayış içerisinde yetişmelerini sağlamak amacıyla eğitim alanında, kültür alanında, siyaset, spor alanında donanımlı olmaları için gayret gösteriyoruz. Z kuşağı olarak nitelendirilen yavrularımızın sosyal alanda kendilerini daha da geliştirecek bir gayret içerisinde bilimle buluşmalarını, insanlıkla buluşmalarını sosyal mecrada kendilerini rahatlıkla ifade etmelerini, ülkemize, kendilerine rahatlıkla kazanım elde edecek şekilde birikimlerini kullanmalarını elbette ki önemsediğimizi paylaşmak istiyorum."

Büyükkılıç, kütüphanelerle, sportif ortamlarla, bilim merkeziyle z kuşağını gerçekten donanımlı hale getirmeye çalıştıklarını aktardı.

ORAN temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Büyükkılıç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) temmuz ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Yozgat Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Ziya Polat, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve diğer ilgililer katıldı.

ORAN gündemindeki konuların ele alındığında toplantıda e-ticaret konusunda online eğitimler düzenlemesi yönünde istişareler yapıldı.

Ayrıca toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası bölge analiz çalışması sunumu gerçekleştirildi.

Kaynak: AA