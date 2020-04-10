Büyükşehir Belediyesi zabıtasından Kayserililere teşekkür
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Kayacık, Zabıta, Güncel

Büyükşehir Belediyesi zabıtasından Kayserililere teşekkür

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyan ve zorluk çıkarmayan vatandaşlara teşekkür etti.

10.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:22
Büyükşehir Belediyesi zabıtasından Kayserililere teşekkür

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyan ve zorluk çıkarmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, salgının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart'tan itibaren birçok konuda Kayserili vatandaşların yardımcısı oldu.

Zabıta ekipleri, gerek halk sağlığı gerek yardımların vatandaşlara ulaşması noktasında gerekse denetim konusunda önemli çalışmalarda bulundu.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, mahalle mahalle gezerek bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını, 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmamaları için azami gayret gösterdiklerini belirtti.

Çoğu zaman dışarıda gördükleri yaşlıları evlerine ulaştırdıklarını ifade eden Kayacık, şunları kaydetti:

"Büyükşehir çağrı merkezine ulaşarak bizden yardım talep eden 65 yaş üstü büyüklerimizin her türlü market alışverişini gerçekleştirdik. Yaşanan bu süreçte halk sağlığı kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına fahiş fiyatlar ödemeden ulaşmaları için de iş yerlerine yaptığımız denetimlerimizi sıklaştırdık. Şükürler olsun ki Kayseri'de esnafımız üzerine düşeni yaparak bu konuda bizleri yormadı. Virüsün yayılmasını engelleyen en önemli tedbirlerden biri olan maskelerin vatandaşlarımıza ulaşması için de yoğun çaba ve gayret gösterdik. Büyükşehir Belediyemize bağlı KAYMEK merkezlerinde üretilen binlerce maskeyi şehrin muhtelif yerlerinde Kayserili hemşehrilerimize dağıttık."

Kayacık, Kayserili vatandaşların devletin almış olduğu kararlara riayet ettiğini, zorluk çıkarmadıklarını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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