Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri koronavirüs salgını sonrası marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, halkın huzur ve refahını sağlamak amacıyla, il genelinde faaliyet gösteren market vb mağazalarda işyeri ruhsatları, fiyat etiketleri ve fahiş fiyat artışları ile ilgili denetimlerini aralıksız olarak sürdürmektedir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp, 28.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununun 54-84'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince İl merkezinde faaliyet gösteren 116 markette özellikle gıda ürünlerine yönelik yapılan etiket ve fahiş fiyat uygulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Halkın sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek ve fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlerimize ara verilmeden devam edilecektir.

Zabıta Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada; ilimizde yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla denetimlerin 7/24 esasına göre aralıksız bir şekilde devam edileceği, kanun hükümlerine riayet etmeyenlerin 444 51 44 ve Alo 153 numaralı Belediyemiz Çağrı Merkezine bildirilmesi durumunda ilgiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler