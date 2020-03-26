Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden koronavirüs denetimi Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele kapsamında denetim çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele kapsamında denetim çalışmalarına devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadelede şehir genelindeki çalışmalarına 7 gün 24 saat devam eden Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı için görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, esnaflar kontrol edilerek açık çay ocakları, lokanta, pastane, börekçi gibi yerlerde sadece paket servisi olması yönünde uyarılar yapılıyor. .

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi :

"İçişleri Bakanlığının çıkardığı genelgelerin ardından denetimlerimiz artarak devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz tarafından sahada denetimler yapılıyor ve gelen şikayetlere bakılıyor. Trafik zabıta birimimiz denetimlerine devam ediyor ve toplu taşıma araçları fazla yolcu taşımamaları konusunda denetleniyor. Marketlerde çok fazla müşteri olmaması yönünde denetimlerimiz devam ediyor. Ayrıca İl Ticaret Müdürlüğü ile birlikte eczaneler ve medikallerdeki denetimlerimizi büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek."

Kaynak: AA