Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kuaför ve berberleri denetledi

Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve bugün yeniden açılan berber ve kuaförlerde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve bugün yeniden açılan berber ve kuaförlerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 50 gün sonra açılan berber ve kuaförlerin koronavirüs tedbirlerine uyarak çalışıp çalışmadığıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi zabıtasınca denetimler gerçekleştirildi.

Berber ve kuaför esnafını denetleyen zabıta ekipleri, bu süreçte uyulması gereken kurallarla ilgili esnafı bilgilendirdi.

Denetimlerde işyerlerinin temizliği, dezenfektan ya da kolonyaların bulundurulması, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması, randevu usulü çalışılması, tek kullanımlık havluların tercih edilmesi gibi konularla ilgili esnafa açıklamalarda bulunuldu ve bu süreçte çalışma esaslarına uyulması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA