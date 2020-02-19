Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzları temiz havuz suyu sertifikası aldı
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Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzları temiz havuz suyu sertifikası aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yüzme havuzları, İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından yıl boyunca yapılan kontroller sonucu temiz havuz suyu sertifikası almayı başardı.

19.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:52
Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzları temiz havuz suyu sertifikası aldı

Büyükşehir Belediyesinin yüzme havuzları, Çevre Sağlığı Birimi tarafından yıl boyunca yapılan kontroller sonucu temiz havuz suyu sertifikası almayı başardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin sadece kent merkezinde değil ilçelerde de sunduğu yüzme havuzu hizmetinin kalitesi tescillendi.

Her yıl on binlerce kişinin yararlandığı yüzme havuzları, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucu temiz havuz suyu sertifikası almaya hak kazandı.

Belediyenin yüzme havuzu hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilmesi için havuzların bakımına azami derecede özen gösterdiği belirtildi.

Kaynak: AA
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